Москва, 22 января, 2023, 18:11 — ИА Регнум. 30 и 31 января в Москве ожидаются снегопады, высота снежного покрова вырастет до 29-34 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

Он опубликовал в личном телеграм-канале прогноз погоды на ближайшие дни, в котором отмечалось, что настоящие снегопады прогнозируются в самые последние дни месяца — 30 и 31 января, в самое холодное время в году.

При этом к февралю погода вновь приобретет зимние черты.

Как сообщало ИА REGNUM, на внутренней стороне МКАД перед шоссе Энтузиастов произошло столкновение пяти автомобилей.

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