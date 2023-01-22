Жителям Москвы пообещали снегопады 30 и 31 января
Синоптик «Фобоса» Тишковец пообещал москвичам снегопады 30 и 31 января
Москва, 22 января, 2023, 18:11 — ИА Регнум. 30 и 31 января в Москве ожидаются снегопады, высота снежного покрова вырастет до 29-34 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Снегопад
Он опубликовал в личном телеграм-канале прогноз погоды на ближайшие дни, в котором отмечалось, что настоящие снегопады прогнозируются в самые последние дни месяца — 30 и 31 января, в самое холодное время в году.
При этом к февралю погода вновь приобретет зимние черты.
Как сообщало ИА REGNUM, на внутренней стороне МКАД перед шоссе Энтузиастов произошло столкновение пяти автомобилей.
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