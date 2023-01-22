Вашингтон, 22 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден знает о стрельбе в районе Лос-Анджелеса, унёсшей жизни по меньшей мере десяти человек. Он поручил ФБР помочь местным властям с расследованием, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 22 января в Twitter.

(сс) The White House Джо Байден

По её словам, глава государства поручил советнику по национальной безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл «убедиться, что ФБР оказывает полную поддержку местным властям, и регулярно информировать его сегодня, когда станет известно больше деталей».

Подробности о происшествии сообщили и вице-президенту США Камале Харрис, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что стрельба произошла вечером 21 января в городе Монтерей-парк, расположенном в 11 км от центра Лос-Анджелеса. Неизвестный открыл огонь по людям в танцевальной студии на Уэст-Гарви-авеню. В это время неподалёку проходило празднование китайского Нового года.

Десять человек скончались от полученных ранений на месте, ещё десять пострадавших доставили в больницы в состоянии различной степени тяжести.

Полиция пока не сообщает ни о мотивах нападения, ни о самом нападавшем. Известно лишь, что это был мужчина с огнестрельным оружием. Он скрылся.