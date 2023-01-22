Киев, 22 января, 2023, 17:43 — ИА Регнум. В селе Тарасовка Киевской области группа вооруженных представителей теробороны во главе с местными властями захватили Успенский храм, сообщает 22 января информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

Александр Погожев ИА REGNUM Казанская икона Божией Матери

Захват произошёл 21 января. Это было не первой попыткой завладеть храмом, заявили в УПЦ.

В прошлый раз, 7 декабря 2022 года, представители раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) совместно с теробороной и местной властью ворвались в храм, заблокировали вход и применили грубую силу в отношении верующих, в том числе женщин.

Одна из пострадавших была мать военнослужащего ВСУ, которая узнала во время этих событий о погибшем на передовой сыне.

«Она вынуждена была стать на колени и просить организаторов потасовки перестать совершать беззаконие. На некоторое время активисты ПЦУ отступили, однако впоследствии они решили <…> отобрать у законной религиозной общины храм», — заключили в УПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января власти Украины внесли в Верховную раду законопроект, предполагающий запрет деятельности Украинской православной церкви.

В 2022 году гонения на православных на Украине резко усилились. Храмы отбираются у канонической церкви и передаются раскольникам, священников и мирян задерживают по уголовным обвинениям.

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