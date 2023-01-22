Изюм, Украина, 22 января, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Генерал армии США Кейт Келлог и делегация военнослужащих и военных экспертов посетили Изюм Харьковской области, сообщили власти региона 22 января.

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Изюм

Обсуждались как военные вопросы, так и тема восстановления города, заявил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Российские войска покинули Изюм вследствие перегруппировки в сентябре 2022 года.