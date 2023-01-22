Новая Каховка, Херсонская область, 22 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Четыре жилых дома, водопровод, газопровод и электролинии повреждены в городе Новая Каховка Херсонской области в результате обстрела со стороны Украины. Сообщение об этом опубликовано 22 января в телеграм-канале городской администрации.

t. me/VGA_NovayaKahovka Пожар в Новой Каховке 22 января 2023 года

Местные власти уточнили, что один из снарядов попал в колодец в районе угольного склада. Повреждены электролинии на шести улицах и переулках, жители там пока остаются без электричества.

«Перебит водопровод и повреждён газопровод по улице Ленина. Аварийные службы работают над устранением повреждений», — указано в сообщении.