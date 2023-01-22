Вашингтон, 22 января, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Россия — ключевое звено в поставках редкоземельных металлов из Китая в Евросоюз. Об этом 22 января сообщает Bloomberg.

Liu Chan/XinHua/Global Look Press Грузовой китайский поезд

Согласно опубликованным данным, редкоземельные элементы, необходимые для производства микрочипов, электроники и бронебойных боеприпасов, доставляются из Китая в ЕС через территорию РФ.

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Китай поставляет более 90% объёма металлов, используемых на Западе. За девять месяцев 2022 года объём железнодорожных поставок через Россию вырос до 36 тысяч тонн, что вдвое больше, чем за весь 2021 год. В стоимостном выражении показатель вырос до 377 миллионов евро, или 408 миллионов долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии входящие в правящую коалицию политики выступают за сохранение экономических связей с Китаем, разрыв отношений не отвечает интересам ФРГ.

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