Донецк, 22 января, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли несколько опорных пунктов ВСУ по пути к населённому пункту Ивановское. Об этом 22 января пишет «Военное обозрение».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

«Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» усиливают давление в направлении Ивановского, где сосредоточились силы ВСУ, отступившие с Клещеевки после взятия этого населённого пункта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взятие Ивановского откроет дорогу на Часов Яр и даст возможность взять Артёмовск в оперативное окружение с перерезанием основных путей снабжения.

По информации издания, продвижение к Ивановскому будет продолжено после того, как накануне штурмовики сумели взять ещё несколько опорников ВСУ.

Также уточняется, что силы ВСУ сосредоточились в Ивановском после отступления с Клещеевки.