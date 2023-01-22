Берлин, 22 января, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал видеообращение, посвященное 60-летию с момента подписания Германией и Францией Елисейского договора, в котором внезапно заговорил о президенте России Владимире Путине и ситуации на Украине. Видеозапись он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

По его словам, 60 лет спустя можно сказать, что мирный проект Германии и Франции состоялся, поскольку стороны стали друзьями и близкими партнерами.

Он также отметил, что сейчас разговор идет о европейском мирном проекте, о ценностях, которые нужно защитить, сохранить и укрепить.

Далее Канцлер Германии сразу начал говорить о ситуации на Украине.

По его словам, «Путин не победит», а Киев продолжит получать поставки оружия и военной техники от западных стран.

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Напомним, 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже был подписан Елисейский договор — соглашение о дружбе Франции и Германии. Его подписали лидеры двух стран Шарль де Голль и Конрад Аденауэр.

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По информации Министерства обороны России, в ходе Второй мировой войны советские войска уничтожили и захватили свыше 75% всего оружия и военной техники врага.