Вашингтон, 22 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс убеждён, что отказ США и союзников поставить тяжёлые танки ВСУ может привести к поражению Украины, говорится в материалах издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По мнению военного, «второго шанса не будет, а вероятность успеха снижается».

Поддержка украинской армии сильно истощает НАТО, а дальнейшее существование самой Украины пока под вопросом. Поражение киевского режима равнозначно провалу Запада в противостоянии с Москвой, добавил Джонс.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам бывшего подполковника армии США Дэниела Дэвиса, поддержка киевского режима может повлечь за собой серьёзные последствия, которые существенно ударят по национальной безопасности США.

Он считает, что у ВСУ мало шансов вытеснить Россию весной даже с высокотехнологичным западным оружием, потому что Abrams и Leopard — это не «чудо-оружие», которое может привести к успехам на поле боя.