Амстердам, 22 января, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Правительство Нидерландов планирует прекратить добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене к октябрю следующего года. Об этом, как передает британская газета Financial Times, заявил статс-секретарь в области климата Ханс Вейлбриф.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По его словам, власти королевства планируют закрыть сейсмоопасное газовое месторождение в текущем году, однако при необходимости оно продолжит работу до октября 2024 года.

По данным британского издания, с 1980-х годов в этом районе ежегодно фиксируют до 100 подземных толчков.

Читайте также: Посол Алжира предложил поставлять газ в Европу через Италию

Вейлбриф отметил, что Нидерланды не будут испытывать дефицита газа после закрытия месторождения благодаря сделкам об импорте голубого топлива из США, Норвегии и Катара. Он также добавил, что власти страны планируют разработать меры для привлечения компаний к разработке новых газовых месторождений.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстру заявил, что королевство рассматривает возможность поставки киевскому режиму истребителей F-16.

Читайте также: Нидерланды могут поставить на Украину истребители F-16