Варшава, 22 января, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Страусиное упрямство канцлера Германии Олафа Шольца, который не поддаётся давлению союзников и не соглашается на более активное вмешательство Берлина в конфликт Москвы и Киева, всё больше раздражает союзников по НАТО. Об этом пишет польский журнал Wprost.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Берлин упрямо прячет голову в песок, когда речь идёт о помощи в победе над Россией, представляющей угрозу единству НАТО и безопасности всей Европы», — говорится в статье журнала, вышедшего с германским канцлером на обложке.

На обложке Шольц изображён на танке, который прячет дуло в песок, как и стоящие вокруг него страусы.

Автор статьи Якуб Мельник отмечает, что Германия окажется в изоляции из-за действий, противоречащих интересам большинства союзников. Шольца убеждают в необходимости поставить Киеву необходимое оружие страны Центральной Европы, Скандинавия, США и Великобритания. Терпение уже теряет и Франция.

«Страна, ещё недавно считавшаяся безоговорочным лидером Европы, сейчас становится серьезной обузой для ЕС и НАТО», — подчеркнул Мельник.

В Европе уже не просто не скучают по времени, когда Берлин лидировал в Европе. Из-за «коварных действий» Шольца нарастают голоса, призывающие больше никогда не позволять Германии руководить чем-либо в отношении безопасности ЕС, добавил он.

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