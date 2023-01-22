Париж, 22 января, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Евросоюзу нужна амбициозная программа индустриального развития, заявил 22 января президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Сорбонне на церемонии по случаю 60-летия франко-германского межгосударственного договора.

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Президент Франции Эмманюэль Макрон в Сорбонне

«Необходимо гарантировать устойчивость европейской промышленности на континенте на основе стратегии «Сделано в Европе», — сказал он, добавив, что такая программа должна стать ответом на американский акт о снижении инфляции и охватить период до 2030 года.

По словам Макрона, Европа должна занимать лидирующие позиции в развитии искусственного интеллекта и новых технологий. в области обороны, космоса и дипломатии. Для этого Франции и Германии необходимо действовать сообща, чтобы Евросоюз мог более эффективно отстаивать свои интересы и выступать в качестве геополитической силы.

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Церемония по случаю 60-летия франко-германского межгосударственного договора

«Цель нашей политики суверенитета — быть хозяевами своей судьбы», — сказал президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, Париж и Берлин продолжат оказывать помощь киевскому режиму во всех областях, заявил Макрон.