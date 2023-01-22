Новая Каховка, Херсонская область, 22 января, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Восемь населенных пунктов под Новой Каховкой в Херсонской области остались без света вследствие обстрелов ВСУ, сообщили 22 января в администрации города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Электрический столб

В четырех поселках (Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны) электроснабжение было быстро восстановлено, в остальных (Обрывки, Новые Лагеря, Песчаное и Масловка) работы продолжаются, отметили в администрации.

Ранее власти Херсонской области сообщили, что эвакуация граждан из населенных пунктов на левом берегу Днепра, официально завершившаяся, фактически продолжается — всем, кто все-таки принял решение уехать, оказывается необходимая помощь.