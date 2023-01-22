Варшава, 22 января, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Польские специалисты намерены через несколько дней начать обучение киевских боевиков эксплуатации немецких танков Leopard 2, несмотря на то, что Германия пока не разрешила их передавать Киеву. Об этом заявил председатель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач, пишет украинское издание «Страна».

Armin Weigel/dpa/Global Look Press Танк Leopard II

По его информации, Польша через несколько дней начнет обучать военнослужащих ВСУ эксплуатировать немецкие танки Leopard 2.

Издание также приводит слова руководителя киевского центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, которой в эфире телемарафона сообщил о том, что украинские боевики проходят обучение комплексно на полигонах Великобритании, Германии, Чехии и Испании, там они формируют полноценные батальоны и бригады, при этом задействуется техника НАТО.

Журналисты делают вывод о том, что в результате получается укомплектованное подразделение по стандарту НАТО, которое готово воевать на технике альянса, поставляемой на Украину.

При этом Мусиенко считает, что рано или поздно техника из западных стран будет поставлена Киеву, поэтому есть смысл обучать киевских боевиков уже сейчас.

По информации Минобороны России, общие людские потери вооруженных сил Германии во Второй мировой войне достигли 13,4 млн человек. За время войны советскими войсками уничтожено и захвачено более 75% всего оружия и военной техники врага.