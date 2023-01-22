Варшава, 22 января, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Варшава сможет создать особую «коалицию», если власти Германии не дадут согласия на передачу танков Leopard на Украину, заявил 22 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Polska Agencja Prasowa.

Madis Veltman/IMAGO/ Global Look Press Leopard 2

По его словам, Польша «не будет пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью».

«Мы создадим меньшую коалицию стран, готовых пожертвовать частью своей современной техники для Украины», — добавил Моравецкий.

Напомним, без разрешения производителя страны не имеют права передавать немецкие танки Leopard другому государству.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених считает, что Берлин должен придерживаться разума в вопросах поставок ВСУ тяжёлого вооружения, в том числе танков.

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Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.

При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.