Киев, 22 января, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился в Киеве с бывшим премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Об этом он написал 22 января в Telegram-канале.

Цитата из видео Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Zelenskiy / Official. Украина.2023 г

«Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за поддержку», — написал Зеленский.

Цитата из видео Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Zelenskiy / Official. Украина.2023 г

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Джонсон посетил город Бучу Киевской области.