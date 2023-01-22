Зеленский сообщил о встрече с Борисом Джонсоном в Киеве
Зеленский заявил, что встретился с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном в Киеве
Киев, 22 января, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился в Киеве с бывшим премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Об этом он написал 22 января в Telegram-канале.
Цитата из видео Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Zelenskiy / Official. Украина.2023 г
«Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за поддержку», — написал Зеленский.
Цитата из видео Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Zelenskiy / Official. Украина.2023 г
Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Джонсон посетил город Бучу Киевской области.