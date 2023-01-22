Берн, 22 января, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Передача Украине российских активов, замороженных в Швейцарии, нарушила бы законы страны, заявил 22 января министр экономики Ги Пармелан.

Сергей Бобылев/ТАСС Ги Пармелен

Право собственности фундаментально, оно закреплено в Конституции, а потому указанная передача активов «представляется невозможной», отметил министр.

Как сообщалось ранее, возможность передачи Украине замороженных российских активов (или иные виды использования их «в интересах Украины») изучают власти ЕС и США.

Для того чтобы подобное решение было принято в Швейцарии, понадобится референдум, заявил ранее глава федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис.