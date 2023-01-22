Москва, 22 января, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры тренировок мобилизованных по управлению танками Т-72БЗ. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале ведомства 22 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-72Б3

Подготовка проходит на полигоне «Борзя-Новая» в Забайкалье.

В рамках прохождения полосы с препятствиями мобилизованные танкисты преодолевают косогоры, проходят противотанковые рвы, проезжают колейные мосты, резко маневрируют на большой скорости.

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В ведомстве подчеркнули, что преодоление трассы осложняется климатическими условиями и применением учебных взрывпакетов, дымовых гранат и холостых боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Вязовое в Краснояружском районе попало под обстрел со стороны украинских боевиков.

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