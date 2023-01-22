Минобороны РФ показало кадры тренировки по управлению танками Т-72БЗ
Москва, 22 января, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры тренировок мобилизованных по управлению танками Т-72БЗ. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале ведомства 22 января.
Подготовка проходит на полигоне «Борзя-Новая» в Забайкалье.
В рамках прохождения полосы с препятствиями мобилизованные танкисты преодолевают косогоры, проходят противотанковые рвы, проезжают колейные мосты, резко маневрируют на большой скорости.
В ведомстве подчеркнули, что преодоление трассы осложняется климатическими условиями и применением учебных взрывпакетов, дымовых гранат и холостых боеприпасов.
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