Мелитополь, 22 января, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Киевские боевики превращают заводы Запорожья в военные бункеры и оборонительные опорные пункты. Об этом 22 января сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Oleksandr Rupeta/ZUMA Press/Global Look Press Запорожсталь

«Сейчас крупные заводы превращают в бункеры и оборонительные опорные пункты», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он добавил, что речь идёт о таких предприятиях, как «Запорожсталь» и «Запорожкокс», принадлежащие олигарху Ринату Ахметову, а также «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», «Искра», «Радиоприбор».

По его словам, киевский режим осознаёт, что город Запорожье будет освобождён, поэтому готовит город к уличным боям, а крупные заводы — к сценарию мариупольской «Азовстали».

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