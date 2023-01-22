Берлин, 22 января, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Германия будет оказывать Украине необходимую ей помощь так долго, как это потребуется, заявил 22 января канцлер ФРГ Олаф Шольц.

EPA/LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС Олаф Шольц жмет руку Владимиру Зеленскому

Выступая на церемонии, посвященной 60-летию подписания основного межгосударственного соглашения Франции и Германии, он отметил, что Берлин и Париж будут «вместе защищать мирный европейский проект» и что будущее ЕС основано именно на их партнерстве.

Как сообщалось ранее, 18 января Шольц заявил, что для наступления мира на территории Украины «Россия должна проиграть». При этом, по словам канцлера, НАТО стремится избежать прямого столкновения с Россией.

Целый ряд американских, украинских и европейских политиков критикуют лидеров Германии за отсутствие решения о поставках тяжелых танков на Украину. В Берлине полагают, что такое решение может быть только коллегиальным, и отмечают, что пока западные страны такого компромисса не достигли.