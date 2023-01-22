Лондон, 22 января, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рекомендовал Ричарда Шарпа на должность председателя вещательной корпорации BBC после того, как тот помог ему получить кредит на 800 тыс. фунтов стерлингов ($900 тыс.). Об этом сообщает 22 января Sunday Times.

Zuma/TASS Борис Джонсон

Издание отмечает, что между помощью от Шарпа и рекомендацией от Джонсона прошло лишь несколько недель. Бывший банкир Goldman Sachs Шарп участвовал в решении финансовых проблем Джонсона в конце 2020 года, когда тот преодолевал последствия развода.

В том же году Шарп якобы согласился помочь Джонсону с гарантией по кредиту, посредником в этом выступил канадский бизнесмен и дальний родственник бывшего премьера Сэм Блайт. Окончательному оформлению кредита предшествовал ужин Джонсона, Шарпа и Блайта в загородном доме премьера, а уже месяц спустя правительство назначило Шарпа председателем BBC.

В Лейбористской партии заявили, что Джонсону пора задать «серьёзные вопросы» о щедрых кредитах и щедрых друзьях. Шарп и представители Джонсона опровергли предположения о кумовстве.

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