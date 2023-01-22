Варшава, 22 января, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Берлин затягивает с принятием решения по передаче танков Leopard Украине. Отношение немецких властей к этому вопросу неприемлемо, заявил 22 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Polska Agencja Prasowa.

Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press Матеуш Моравецкий

Он сказал, что Варшава ждёт от ФРГ более ясного заявления по возможности другим странам поставить ВСУ танки немецкого производства.

Германии необходимо «открыть глаза и начать действовать, а не саботировать усилия других стран», считает Моравецкий.

Ранее с критикой Германии за отказ поставлять киевскому режиму танки Leopard обрушилась американская газета The Washington Post. Издание призывает президента США Джо Байдена поставить на Украину боевые танки M1 Abrams.

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Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.

При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.