Москва, 22 января, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 января, в Татьянин день (День российского студенчества) посетит МГУ, сообщили 21 января в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Владимир Гердо/ТАСС Вид на здание МГУ

По тем же данным, в числе других рабочих планов президента на предстоящую неделю (23–29 января) — совещания с членами правительства и Совета безопасности России.

В День российского студенчества в 2022 году Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с учащимися вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.