Вашингтон, 22 января, 2023, 15:48 — ИА Регнум. В боях на стороне киевского режима гибнет очень много жителей Западной Украины. Об этом 22 января пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на очевидцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

Как отмечает издание, глава администрации посёлка Новый Ярычев в Львовской области Пётр Соколовский рассказал, что в боевых действиях участвуют около 600 человек из его населённого пункта, и при этом многие погибают.

Кроме того, директор школы в селе Неслухов Львовской области Оксана Сервило заявила о большом числе погибших среди её знакомых. По её словам, из Артёмовска каждый день привозят много погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские войска на донецком направлении уничтожили более 80 киевских боевиков за сутки.

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