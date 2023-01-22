Москва, 22 января, 2023, 15:48 — ИА Регнум. При затяжном конфликте на Украине в мире может сформироваться новый альянс стран, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Бывший президент России прокомментировал итоги встречи членов Североатлантического альянса на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он описал сценарий, при котором конфликт на Украине может затянуться. При этом начнёт меняться глобальное соотношение сил, и действия США приведут к формированию против них военного альянса.

«В случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов», — написал Медведев 22 января в личном телеграм-канале.

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По его мнению, в этом случае Соединённые Штаты «окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев». Экс-президент уверен, что в результате мир вернётся в равновесное состояние. Медведев вспомнил историю и пояснил, что подобный сценарий всегда реализуется в ходе длительных войн.

Как сообщало ИА REGNUM, состав всех вооруженных формирований, воюющих на стороне киевского режима, может достигать миллиона человек, заявил командир отряда «БАРС-13» («Русский легион») Сергей Фомченков.