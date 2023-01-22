Париж, 22 января, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Париж и Берлин продолжат оказывать помощь киевскому режиму во всех областях. Об этом 22 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в Сорбонне по случаю 60-летия с момента подписания Елисейского договора.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Наша непоколебимая поддержка украинскому народу будет продолжаться по всем направлениям…» — сказал он, добавив о поддержании выбора Совета ЕС о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата на членство ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Германия не согласится отправить киевскому режиму танки Leopard, то Польша готова создать новую военную коалицию без неё.

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