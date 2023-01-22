Киев, 22 января, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины выступило с заявлением, в котором отрицается факт закупки продуктов для армии по завышенным ценам. Соответствующие комментарии появились 22 января в телеграм-канале ведомства.

Артем Геодакян/ТАСС Продукты

В минобороны заявили о предстоящих планах провести внутреннюю проверку в связи с обнародованными журналистами результатами закупок.

«Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение», — говорится в заявлении ведомства.

На данный момент готовятся материалы в СБУ для проведения расследования в связи с распространением заведомо ложных сведений, «наносящих вред интересам обороны в особый период», подчёркивают в минобороны.

В ведомстве добавили, если нарушения будут выявлены, то должностных лиц привлекут к ответственности согласно закону.

Напомним, 21 января заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила о намерении государственной аудиторской службы Украины провести проверку после выявленных журналистами фактов коррупции при закупке продуктов для украинской армии.

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