Киев, 22 января, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Главком ВСУ Валерий Залужный не провёл контрнаступление, обещанное в начале зимы, а с приближением весны оно становится всё менее возможным. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

Ранее о намерении Киева активизировать боевые действия с наступлением весны заявил в интервью телеканалу ABC начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Соскин назвал весеннее контрнаступление «брехнёй».

«Чтобы начать контрнаступление, во-первых, надо экономически и финансово дожить до этой весны», — сказал Соскин.

Он добавил, что ранее на Украине много говорили о наступлении ВСУ после установления морозов, но в действительности такие манёвры оказались невозможными.

Ситуация, в которой сейчас находится Киев, тяжела и опасна, полагает Соскин. Запад отказался поставлять для ВСУ тяжёлые танки и фактически сдал Украину. Перспективы у страны не просматриваются.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Германия пока отказываются направлять в помощь ВСУ свои танки Abrams и Leopard, тогда как Великобритания выделила танки Challenger. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение, которое Украине поставит Запад, Москва будет считать своей законной целью.

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