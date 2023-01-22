Ереван, 22 января, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 23–25 января посетит Брюссель, где встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщили в министерстве 21 января.

Michalis Karagiannis/IMAGO/Eurokinissi/TASS Глава МИД Армении Арарат Мирзоян

Также запланировано выступление Мирзояна на заседании комитета Европарламента по иностранным делам. Предполагается, что Мирзоян будет говорить о ситуации в Закавказье, Карабахе, а также об отношениях Армении и ЕС.

Как сообщалось ранее, 19 января Европарламент, решения которого необязательны к исполнению для властей ЕС, призвал Азербайджан к немедленному открытию Лачинского коридора в связи с тяжёлой гуманитарной ситуацией в Карабахе.