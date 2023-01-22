FT: Аргентина и Бразилия могут создать единую валюту
Бразилиа, 22 января, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Власти Аргентины и Бразилии в ближайшее время могут объявить о начале подготовительных работ по созданию единой валюты, сообщает газета Financial Times.
Marcelo Machado De Melo/Zuma/TASS
Аргентинское песо
Издание приводит слова министра экономики Аргентины Серджио Масса, который сообщил, что готовится решение о начале изучения параметров, необходимых для единой валюты.
Уточняется, что присоединиться к проекту предложат и другим странам Латинской Америки.
По информации журналистов, о данных планах официально намерены объявить в ходе визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину, который назначен на 22 января.
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