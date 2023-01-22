Варшава, 22 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Если Германия не согласится отправить киевскому режиму танки Leopard, то Польша готова создать новую военную коалицию без неё. Об этом 22 января заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Polska Agencja Prasowa.

Leszek Szymanski/EPA/Global Look Press Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Мы создадим «меньшую коалицию» стран, готовых пожертвовать частью своей современной техники», — сказал Моравецкий.

Он добавил, что хотел бы услышать от Берлина ясный ответ, могут ли другие страны, у которых есть танки Leopard, передать их Киеву.

По словам Моравецкого, Германия попала в ловушку, которую сама себе и поставила, потому что годами проводила политику сближения с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший судья верховного суда ФРГ Томас Фишер заявил, что перед тем как поставить танки, Германия должна задаться вопросом, как далеко она готова зайти в поддержке киевского режима.