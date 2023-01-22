Украинский депутат Гончаренко подтвердил визит Бориса Джонсона в Бучу
Киев, 22 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил украинский город Буча. Об этом 22 января сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
SEDAT SUNA/EPA/ТАСС
Борис Джонсон
«Буквально несколько дней назад разговаривал с Джонсоном в Давосе, а уже сегодня он посетил Бучу и Бородянку», — написал депутат, добавив, что Джонсон продолжает поддерживать Украину.
Как передавало ИА REGNUM, ранее украинское СМИ опубликовало видео, на котором в Буче человек с прической, похожей на прическу Джонсона, садится в машину.
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