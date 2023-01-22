Херсон, 22 января, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Эвакуация из расположенных на левом берегу Днепра городов Херсонской области официально завершилась, но фактически продолжается, рассказала 22 января ТАСС заместитель губернатора Херсонской области по вопросам эвакуированных жителей Татьяна Кузьмич.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Эвакуация мирных жителей Херсонской области

Жителей городов, расположенных на левом берегу, эвакуируют по мере поступления заявок от глав местных администраций или в случае личных обращений маломобильных граждан.

20 января врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что из региона были эвакуированы 68 тысяч человек, почти половина из них — в Крым.

С 25 января эвакуированные жители области смогут получать выплаты в размере 100 тысяч рублей, а также жилищные сертификаты.