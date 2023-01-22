Вашингтон, 22 января, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден может прекратить украинский конфликт одним звонком главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться», — сказал он в ходе беседы с журналистами YouTube-канала Judging Freedom.

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По мнению американца, трудно поверить в то, что президент Украины — самостоятельная фигура. Макгрегор отметил, что Вашингтон вложил в Украину огромное количество средств, добавив, что «создается ощущение, что это уже американский штат, а не независимое государство».

Военный акцентировал внимание на том, что Штаты могут остановить эскалацию в любой момент, но пока никто в Вашингтоне не желает этого.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден пробыл на каникулах 291 день за два года своего срока.

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