ВС России уничтожили две американские радиостанции контрбатарейной борьбы
Луганск, 22 января, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на краснолиманском направлении уничтожили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Минобороны России.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Работа расчетов 152-мм самоходных орудий «Гиацинт-Б» в зоне СВО
По ее информации, около населенных пунктов Невское ЛНР и Вишневое ДНР были уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-48.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за минувшие 24 часа на купянском направлении ВС России уничтожили свыше 50 боевиков ВСУ, а на краснолиманском направлении — 80 киевских боевиков.
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