Берлин, 22 января, 2023, 15:19 — ИА Регнум. В Германии входящие в правящую коалицию политики выступают за сохранение экономических связей с Китаем, разрыв отношений не отвечает интересам ФРГ, говорится 22 января в газете Welt am Sonntag.

Heinrich-Böll-Stiftung Кристиан Линднер

По мнению министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия), отделение немецкой экономики от китайского рынка не скажется положительно на рабочих местах в Германии. Другие мировые регионы и рынки в ближайшие годы должны постепенно становиться более важными для ФРГ, чтобы в дальнейшем меньше зависеть от КНР. Для этого следует улучшить политические условия, уверен Линднер.

Сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Омид Нурипур также против прекращения связей с Китаем, но снизить экономическую зависимость Германии от КНР необходимо.

«Они должны понимать, что сказка об авторитарном государстве со свободным рынком закончилась», — добавил Нурипур.

Председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц напомнил, что при действующем руководстве КНР стала страной «высокого риска» для немецких компаний. Для сохранения связей с новыми тенденциями и многими клиентами бизнес Германии должен быть представлен в Китае, убеждён Мерц.

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