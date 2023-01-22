Донецк, 22 января, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на краснолиманском направлении за минувшие 24 часа ликвидировали более 80 киевских боевиков. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов 152-мм самоходных орудий «Гиацинт-Б» в зоне СВО

По ее информации, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесли поражение боевикам 92-й механизированной бригады ВСУ около населенного пункта Стельмаховка, а также 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 125-й бригады территориальной обороны около населенных пунктов Ямполовка, Серебрянского лесничества ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

Уточняется, что за минувшие 24 часа на этом направлении было ликвидировано более 80 киевских боевиков, уничтожены пять боевых бронированных машин, боевая машина пехоты, а также пикап.

Как передавало ИА REGNUM, Вооруженные силы России на купянском направлении уничтожили свыше 50 боевиков ВСУ.