Вашингтон, 22 января, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пробыл на каникулах 291 день за два года своего срока. Об этом 22 января написал нацкомитет Республиканской партии в Twitter.

EPA/Oliver Contreras/POOL/ТАСС Президент США Джо Байден с семьей отправляется в поездку на остров Санта-Крус

«Сегодня двухсотый день, который Байден проводит в Делавэре, и его 291-й день на каникулах с момента вступления в должность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнее время Байден отдыхал на острове Киауа в Южной Каролине, на Виргинских островах, на пляже Рехобот. Кроме того, он почти все выходные проводил в резиденции в штате Делавэр.

Напомним, Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 года, с тех пор прошла ровно половина его срока.