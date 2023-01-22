Москва, 22 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Состав всех вооруженных формирований, воюющих на стороне киевского режима, может достигать миллиона человек. Об этом 22 января заявил командир отряда «БАРС-13» («Русский легион») Сергей Фомченков в интервью URA. RU.

Известия Командир батальона «Барс-13» ВС РФ Сергей Фомченков с позывным Фомич в Кременной

По его словам, с момента начала специальной военной операции Киев провел не менее шести волн мобилизаций, из-за чего численность украинской армии достигла миллиона человек. Он отметил, что в рядах ВСУ преобладают граждане Украины.

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Также командир Фомченков рассказал, что в большинстве случаев ВСУ приходится прибегать к помощи иностранных наёмников, подчеркнув, что фактически Вооруженным силам России приходится сражаться с «конгломератом различных воинских подразделений, ориентированных на Североатлантический альянс».

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России на купянском направлении за сутки ликвидировали более 50 киевских боевиков.

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