Москва, 22 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Потери противника на запорожском направлении за минувшие сутки составили более 85 военнослужащих, сообщили 22 января в Министерстве обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» в зоне СВО

Как сообщалось ранее, в ведомстве также рассказали об успешном наступлении ВС России на этом направлении и занятии более выгодных рубежей, уничтожении нескольких единиц транспорта и одного пункта управления бригады ВСУ.

О продвижении на запорожском направлении сообщалось и 21 января. По данным военкоров, особо активные действия разворачиваются в районах Орехова и Гуляйполя.