Луганск, 22 января, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на купянском направлении за сутки ликвидировали более 50 киевских боевиков. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

По ее информации, армейская, штурмовая авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли огневое поражение боевикам 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ около населенных пунктов Гряниковка, Двуречная Харьковской области, а также Новоселовское и северных окраин Стельмаховки Луганской Народной Республики.

Уточняется, что за сутки на купянском направлении было ликвидировано более 50 киевских боевиков, кроме этого. был уничтожен пикап и автомобиль.

Как передавало ИА REGNUM, Вооруженные силы России в ходе наступления заняли новые рубежи на запорожском направлении.

Читайте также: ВС России в ходе наступления заняли новые рубежи на запорожском направлении