Вашингтон, 22 января, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты вызывают сильное недовольство жителей европейских стран, поскольку всё больше людей начинают понимать, что предполагаемые интересы Вашингтона в борьбе с Россией не совпадают с их интересами. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Род Дреер.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым. Россия

«Никто не ожидает, что Украина сдастся русским. Но, конечно же, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт», — пишет автор, отмечая то, что в настоящее время мысли американского правительства заняты поддержкой «сумасшедшей» идеи киевского режима отвоевать Крым.

По мнению Дреера, такая политика ряда чиновников из стран Запада «может подарить» третью мировую войну. Нужно их остановить, считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, в США сенатор-республиканец Марджори Тейлор Грин раскритиковала высказывания своего однопартийца Линдси Грэма, который призвал срочно отправить Киеву американские танки Abrams.

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