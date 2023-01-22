Москва, 22 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Подразделения Восточного военного округа ВС России в ходе наступления на запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили 22 января в Министерстве обороны.

Минобороны России Линия фронта. Запорожская область. Россия

За минувшие сутки на этом направлении было уничтожено более 85 военнослужащих противника, несколько единиц техники и пункт управления одной из бригад ВСУ, рассказали также в ведомстве.

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О продвижении на запорожском направлении в Минобороны сообщали и накануне, 21 января. По некоторым данным, самые активные боевые действия идут в районе Орехова и Гуляйполя.