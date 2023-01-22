Москва, 22 января, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Более 80 киевских боевиков уничтожены за сутки российскими войсками на донецком направлении. Об этом 22 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС ВС России в зоне СВО

По его словам, подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжали успешные наступательные действия на донецком направлении.

Подразделениям ВСУ было нанесено огневое поражение в районах населённых пунктов Благодатное, Раздоловка, Северное и Краснополье Донецкой Народной Республики (ДНР).

«За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30», — сказал Конашенков.

Кроме того, был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Антоновка в ДНР.