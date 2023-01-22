Алжир, 22 января, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Создать в Италии газовый хаб, через который в европейские страны пойдет алжирский газ, предложил 22 января посол Алжира в Риме Абделькрим Туария.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По его словам, алжирские власти хотят, чтобы Италия стала узловым пунктом для других стран Евросоюза.

Алжир планирует развивать энергетическое сотрудничество с Италией на основе инициатив предыдущего премьера Марио Драги по наращиванию поставок в страну алжирских энергоресурсов. Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach ведёт переговоры с итальянской Eni по перспективам добычи нефти и газа в южных районах пустыни Сахара.

В 2022 году правительство Марио Драги приняло политическое решение снизить долю российского газа в объеме потребления (она составляла 40%). Было подписано несколько контрактов о поставках с ближневосточными и африканскими странами, включая Алжир. При этом стоимость газа для Италии выросла, а объем поставок сократился.

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