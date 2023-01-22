Москва, 22 января, 2023, 14:38 — ИА Регнум. В Госдуме разделяют негодование и справедливое возмущение мусульман в связи с акцией по сожжению Корана около здания турецкого посольства в Стокгольме (Швеция), передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Марат Абулхатин/Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Ярослав Нилов

«Стокгольмское действо, на которое ещё и было получено разрешение (!), насколько омерзительное по сути, настолько и глубоко оскорбительное для всех верующих и недальновидное по последствиям. Или слишком дальновидное — но от этого провокация становится ещё более изощренной», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Нельзя оскорблять чувства верующих, подчеркнул парламентарий.

«Вне зависимости от конфессии — нельзя. Видимо, прецедент «Шарли Эбдо» так никого и ничему не научил», — констатировал он.

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В Турции у генерального консульства Швеции в Стамбуле сожгли шведский флаг. Акция была проведена в ответ на сожжение Корана около посольства Турции в Стокгольме.