Москва, 22 января, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Авиация и артиллерия Вооружённых сил России поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области, сообщили 22 января в Министерстве обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевые вылеты экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ в зоне СВО

Также на запорожском направлении российская армия в ходе наступления заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 85 военнослужащих противника, рассказали в ведомстве.

Днем ранее, 21 января, в Министерстве обороны сообщили о поражении пункта управления 36-го стрелкового батальона ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.