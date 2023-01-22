Киев, 22 января, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в украинском городе Буче. Об этом 22 января написало украинские издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

СМИ опубликовало видео, на котором человек с прической, похожей на прическу Джонсона, садится в машину.

По информации журналистов, официального объявления его визита в Бучу не было, но поскольку Джонсон не занимает сейчас никакого официального поста, он может делать визиты в частном порядке.

Как передавало ИА REGNUM, Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева.