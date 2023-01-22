Лондон, 22 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Использование слова «мумия» оскорбительно для древних египтян, поэтому его нужно запретить из «уважения» к 3000-летним мёртвым. Об этом заявили в Британском музее, 22 января сообщает Daily Mail.

Zuma/TASS Мумия

«Может показаться невозможным задеть чувства 3000-летнего трупа. Но проснувшиеся руководители музеев перестали использовать слово «мумия» для описания останков древних египтян во имя «уважения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что термин «мумия» бесчеловечен по отношению к тем, кто умер, и является возвратом к британскому колониальному прошлому.

Вместо слова «мумия» в Британском музее теперь предлагают использовать определения «мумифицированный человек» или «мумифицированные останки».

Также сообщается, что к этому подходу присоединились Национальный музей Шотландии в Эдинбурге, Музей Великого Севера в Ньюкасле и другие.

«Слово «мумия» не является неправильным, но оно бесчеловечно, тогда как использование термина «мумифицированный человек» побуждает наших посетителей думать о человеке», — приводит издание слова пресс-секретаря Национального музея Шотландии.

В музеях считают, что слово «мумия» стало ассоциироваться с ужасающими монстрами благодаря фильмам ужасов категории B, таким как «Мумия» 1932 года. При этом само слово, которое используется в английском языке как минимум с 1615 года, имеет колониальное прошлое, т. к. происходит от арабского «муммия», означающего «битум», которое использовалось в качестве вещества для бальзамирования.