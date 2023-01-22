Москва, 22 января, 2023, 14:24 — ИА Регнум. В школьной программе должны присутствовать безупречные в литературном плане произведения, являющиеся классикой человеколюбивой, духовной литературы, представляющей всю историю России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

«Я полагаю, что Дмитрий Вяткин, как правовед-профессионал, абсолютно прав… Произведение Солженицына к ним, увы, не относится. Оно является небезупречным с точки зрения литературы и легко оспариваемым в историческом плане. Современные исследователи полностью опровергли его пристрастное отношение к исторической части нашей драматической истории, в том числе к характеру и масштабам репрессий. Очень жаль, что свой талант он использовал как ярый и недобросовестный критик нашей страны. Известно, что американская сторона подтвердила факт финансирования массового распространения книги «Архипелаг ГУЛАГ», — заявил Гаврилов.

По его словам, недавний опыт раздачи Нобелевских премий еще раз подтверждает агрессивный характер Нобелевского комитета по отношению к России, Белоруссии.

«Весь пафос сочинений Солженицына был направлен против собственной страны, к разрушению которой недоброжелатели прилагали и прилагают до сих пор немало сил», — сказал парламентарий.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин предложил исключить из школьной программы произведение «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.

Позже глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия») заявление коллеги опровергла. Она заверила, что «вопрос об исключении произведения Александра Солженицына «Архипелага ГУЛАГ» не стоял и не стоит».